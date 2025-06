Catania, la società Filenz vittima del clan: «Uniti si vince. Grazie a procura e forze dell’ordine»

Catania

I locali all'interno della Vecchia Dogana, al porto, bersagli negli anni scorsi di assalti da parte di esponenti dei Cursoti milanesi

«Siamo grati alla magistratura e a tutte le forze dell’ordine di Catania per l’intensa attività investigativa e soprtatutto perché, in questi anni particolarmente complessi, hanno sempre fatto sentire la loro attenzione non facendoci mai sentire soli». Lo afferma, commentando l’operazione antimafia di stamane, la società Filenz che gestisce alcuni locali all’interno della Vecchia Dogana nel porto di Catania vittima negli anni scorsi di assalti da parte di esponenti del clan dei Cursoti milanesi, come emerso dall’inchiesta Cebero della Dda su indagini dei carabinieri del comando provinciale. La società, inoltre, «ringraziare quanti, superando certe diffidenze, a vario titolo e nelle forme più diverse, hanno scelto di starci accanto scegliendo di organizzare i propri eventi e iniziative all’interno delle nostre strutture dimostrandoci una sincera e concreta vicinanza. È proprio vero: uniti si vince. Grazie ancora a tutti».

