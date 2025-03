Catania, la sparatoria davanti la sala scommesse di Cibali: la verità nei video

LE INDAGINI

La vittima avrebbe avuto un appuntamento chiarificatore con l'uomo che gli ha sparato

Il 45enne, ferito a colpi di pistola domenica sera davanti al centro scommesse di via Sabato Martelli Castaldi, avrebbe avuto un appuntamento con l’uomo che gli ha sparato. Erano circa le 8 di sera. Il locale, in considerazione dell’afflusso di persone interessate a puntare sulle partite di calcio, sembrava un buon posto per un incontro chiarificatore che non avesse conseguenze violente. Ma la strategia, visto l’epilogo, non avrebbe funzionato.

A un certo punto della discussione l’uomo ha estratto la pistola, una calibro 9, e ha sparato colpendo al petto il 45enne. Poi è scappato, forse a bordo di uno scooter.

I poliziotti della squadra mobile hanno trascorso la notte tra domenica e lunedì ad analizzare le telecamere di videosorveglianza installate davanti all’entrata del centro scommesse e anche di altre attività commerciali dell’area di Cibali. La polizia scientifica, invece, ha fatto i rilievi sulla scena del crimine. I filmati hanno fornito un’accelerazione alle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla pm Martina Bonfiglio. Pare che nelle immagini estrapolate dalle telecamere ci siano elementi che abbiano dato una pista precisa per dare un nome e un cognome all’autore del tentato omicidio. Escluso qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata: non c’è alcun regolamento di conti. Il movente è legato a motivi personali.