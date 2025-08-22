Catania, lancia sassi contro la Banca d’Italia: 30enne arrestato dai Carabinieri del Nas

Momenti di tensione

Attimi di tensione ieri a Catania, in Piazza della Repubblica, dove un uomo di 30 anni, di origine africana, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) dopo aver lanciato sassi contro la sede della Banca d’Italia. L’intervento si è reso necessario per mettere fine a un episodio potenzialmente pericoloso per la sicurezza pubblica.

Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psichica, con ogni probabilità dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. All’arrivo dei Carabinieri, ha reagito con violenza, minacciando gli operatori con una bottiglia di vetro. Durante l’intervento, uno dei militari è rimasto lievemente ferito a una mano, sebbene non a causa dell’arma improvvisata brandita dall’uomo.

Grazie alla tempestività e alla professionalità degli uomini del NAS, il trentenne è stato rapidamente bloccato e disarmato, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente e garantendo la sicurezza dei presenti.