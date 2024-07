Catania, l’imprenditore e le relazioni sospette finite negli atti dell’inchiesta Filo Conduttore

L'approfondimento

Il numero 1 di Sielte non è stato sfiorato dalle indagini, ma il suo nome compare parecchie volte. La replica della società.

Ogni galassia ha una stella di riferimento. La galassia imprenditoriale – come l’ha definita la gip Simona Ragazzi nell’ordinanza del blitz Filo Conduttore – del clan Pillera avrebbe avuto come centro di gravità permanente la Sielte, società leader nel settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni (quelle assicurano di poter parlare al cellulare per dirla in soldoni, ndr) che avrebbe assicurato le commesse alle ditte “amiche” della cosca catanese. L’inchiesta ha lasciato fuori la Sielte però. Questo va detto e chiarito. Non ci sono indagati tra i manager. Ai domiciliari sono finiti Domenico Lombardo, cognato del numero 1 di Sielte Salvatore Turrisi e già fuori dalla governance dal 2023, e due dipendenti.

Le accuse del pentito: «Turrisi era a conoscenza degli accordi»

Ma il nome di Turrisi, stimato imprenditore nei campi Tlc e Information Tecnology, viene citato diverse volte nelle pagine dell’ordinanza. Intercettazioni e verbali di pentiti, che non hanno portato a una contestazione. Anche se la gip è molto dura nel descrivere la condotta della Sielte.

A dire del collaboratore di giustizia Salvatore Messina, detto Turi Manicomio, Turrisi sarebbe stato «a conoscenza degli accordi in essere» con Lombardo. E avrebbe presenziato «ma di rado» ad alcune riunioni. Inoltre l’imprenditore si sarebbe rivolto al clan – e nel 2007 direttamente a Messina – per recuperare macchine rubate o gioielli rubati. Ma resta tutto “parola di un pentito”.

Gli incontri con il nipote del boss

Dalle intercettazioni invece emerge una familiarità tra l’indagato Santo Finocchiaro (titolare di una delle imprese in odor di mafia e nipote del boss Turi Pillera) e il numero 1 di Sielte. Addirittura Finocchiaro si sarebbe fatto trovare fuori dagli uffici di Turrisi per risolvere questioni su commesse e sblocchi di pagamenti. E ci sarebbero state interlocuzioni nel periodo in cui a Sielte si tenevano gli incontri con l’amministratore giudiziario di Catania Impianti sugli strani cali di fatturato. Segnalazioni da cui ha preso la spinta l’inchiesta.

La nota di Sielte

Ai vertici del colosso abbiamo chiesto chiarimenti su ogni questione emersa dalle carte giudiziarie. La società si è limitata a inviare questa nota che pubblichiamo integralmente.