Catania, lite tra i dipendenti di un pub del centro storico finisce a colpo di martello

LA RISSA

Alla centrale operativa della Questura sono arrivate tantissime segnalazioni della violenta colluttazione in corso nel locale

Una lite tra due dipendenti in un pub della movida finisce a martellate. È accaduto domenica notte. Non si capisce ancora cosa abbia scatenato la violenta discussione tra i due. Un uomo e una donna, per la precisione. Sta di fatto, che a un certo punto è arrivato nel locale, ubicato nella zona di piazza Università, il compagno della donna che ha comincia a prendere le sue difese. Ma la situazione è degenerata: l’uomo infatti era armato di un martello che ha scagliato contro il dipendente e lo ha colpito ferendolo alla testa. La vittima è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso del Garibaldi-Centro dove è stato tenuto in osservazione.