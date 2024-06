Catania, lotta ai parcheggiatori abusivi di polizia e carabinieri: 5 denunciati

POSTEGGI

Continua la lotta delle forze dell'ordine contro un fastidioso fenomeno che assilla chi posteggia nel centro storico

Continuano gli sforzi delle forze dell’ordine per arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Catania Sia carabinieri e sia polizia sono stati impegnati in diversi servizi di repressione del fenomeno.

Gli agenti del Commissariato Borgo Ognina, in piazza Spirito Santo, hanno denunciato un soggetto straniero, sorpreso ad effettuare l’attività di parcheggiatore abusivo molesto, il quale, è anche risultato sprovvisto di permesso di soggiorno. si tratta di un marocchino di 48 anni, irregolare sul territorio dello Stato, con numerosi precedenti penali e nei cui confronti era stato emesso, lo scorso 15 maggio, l’ordine del Questore di abbandonare il territorio dello Stato Italiano. È stato denunciato e tradotto presso il C.P.R. di Caltanissetta, ove permarrà in attesa dell’espulsione dal territorio dello Stato Italiano.

I carabinieri delle Stazioni di Piazza Dante e Ognina, coordinati dalla Centrale Operativa e con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno controllato le principali piazze del centro sorprendendo due catanesi, un 43enne ed un 22enne, tra piazza San Placido e via Dusmet intenti ad “aiutare” gli automobilisti a fare manovra e, subito dopo, attendere in cambio qualche moneta come compenso. Nei loro confronti l’Autorità di Pubblica Sicurezza, aveva emesso il divieto di accesso, per un anno, alle aree adibite a parcheggio di piazza San Placido, e alle aree comprese nella zona circostante e in prossimità delle fermate AMT.

L’inosservanza del provvedimento è valsa ai due “convinti parcheggiatori” una denuncia all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art 10 del Decreto Legislativo n. 14/2017 “DACUR”.

Le pattuglie dei Cc si sono, poi, spostate in Piazza Federico di Svevia dove hanno sorpreso altri due parcheggiatori abusivi, un 43enne del posto, che era stato già denunciato per esercizio abusivo della professione di parcheggiatore e un 39enne catanese, anch’egli già destinatario di un divieto di accedere a quella piazza ed alle aree circostanti.