Catania, lotta alle scommesse illegali: sequestrate “macchinette” illecitamente collegate con allibratori esteri

GIOCO D'AZZARDO

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno denunciato due persone e comminato sanzioni per 90.000 euro

A Catania la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno portato a termine una serie di interventi nella lotta al gioco d’azzardo che nel periodo natalizio conosce purtroppo sempre un pericoloso incremento. I militari del Comando Provinciale della GdF etnea, in collaborazione con l’ADM hanno infatti sequestrato diverse apparecchiature destinate al gioco d’azzardo non autorizzato e comminato sanzioni nei confronti di quattro esercizi commerciali, molti dei quali operavano senza le necessarie autorizzazioni per la gestione di giochi e scommesse.

In particolare, i reparti della Guardia di Finanza, durante le operazioni di controllo, hanno riscontrato che le apparecchiature da gioco di alcuni esercizi commerciali catanesi, erano collegati illecitamente con degli allibratori esteri. Le macchine da gioco risultavano essere connesse a server che da remoto permettevano la gestione di scommesse illegali. Inoltre, durante i controlli, sono stati trovati apparecchi meccanici sprovvisti della necessaria ricevuta di pagamento sugli intrattenimenti.