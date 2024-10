Catania, macelleria aperta a San Cristoforo nonostante la sospensione: nuova maxi sanzione al titolare

POLIZIA

L’uomo, che avrebbe falsificato anche l’attestato di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, verrà denunciato pure per falso in atto pubblico

Il titolare di una macelleria equina di Via della Concordia, nel quartiere di San Cristoforo, a Catania, è stato denunciato dalla polizia per aver continuato ad esercitare l’attività senza tenere conto di un provvedimento di sospensione adottato per aver violato più norme a tutela dei lavoratori.

