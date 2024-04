Baraonda, questa sera poco dopo le 20, al “Caffè Europa”. Per questioni che non è stato possibile chiarire nell’imminenza dell’accaduto, infatti, due gruppi di giovani prima hanno preso a insultarsi, poi sono passati dalle parole ai fatti, scatenando un vero e proprio pandemonio in una zona che è considerata il “salotto buono” della città.

La rissa, che ha paralizzato il corso Italia, ha determinato il fuggi fuggi generale. Ma ciò non ha impedito alle persone coinvolte di continuare a colpirsi sia all’esterno sia all’interno del locale, in cui si sono registrati danni di una certa rilevanza.

La chiamata al 112

Per fortuna, nonostante i momenti concitati, qualcuno ha pensato di chiamare il 112, determinando l’arrivo di più pattuglie delle Volanti.

Soltanto al sentire le “sirene” della polizia, i rissanti hanno deciso di chiudere la tenzone e si sono allontanati rapidamente. Sono in corso indagini per chiarire nei dettagli quanto successo e identificare, magari, le persone coinvolte.