Catania, minaccia i passanti con una bottiglia di vetro: maltese arrestato alla stazione

POLIZIA

Ha minacciato di colpire i passanti con una bottiglia in vetro, ma è stato bloccato dalla Polizia. È avvenuto a Catania in piazza Giovanni XXIII nei pressi della Stazione centrale: protagonista un uomo di 36 anni, originario di Malta, che ha molestato e minacciato senza motivo alcune persone presenti in strada, così come segnalato ai poliziotti da alcuni cittadini. A intervenire sono stati gli agenti del X Reparto Mobile che hanno individuato e fermato l’uomo in evidente stato di ebbrezza, ripristinando l’ordine, ed evitando che il 36enne passasse alle vie di fatto. L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di minacce aggravate e sanzionato per ubriachezza manifesta.

