Catania: muffa sui fascicoli giudiziari, la Corte d’appello chiedo aiuto agli avvocati per ricostruire i processi

GIUSTIZIA

Nel caso fosse impossibile recuperare gli atti, il procedimento dovrà essere "ripetuto"

Infiltrazioni d’acqua dalle coperture della struttura hanno danneggiato fascicoli di processi degli anni scorsi a Catania, alcuni dei quali sono ricoperti da muffe, e la Corte d’appello ha avviato la loro ricostituzione chiedendo gli atti agli avvocati. Dopo l’emissione di decreti di «surrogazione di copie agli originali mancanti», come previsto dall’articolo 112 del codice di procedura penale, 44 fascicoli sono stati già ricostruiti e la Corte d’appello ritiene che presto lo saranno tutti. Nel caso fosse impossibile il procedimento dovrà essere “ripetuto”.