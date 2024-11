Catania, nasce il comitato Diametro: professionisti, studiosi e imprenditori a confronto sul futuro urbanistico e sociale della città

L'INIZIATIVA

Tra le esigenze c'è quella di occuparsi del Pug, ma anche dei piani di porto e aeroporto

Un anno di attività via chat: 200 tra professionisti, ovvero architetti, ingegneri, paesaggisti e studiosi ma anche imprenditori e rappresentanti di associazioni, hanno interagito sul futuro urbanistico e sociale di Catania. Questa mattina hanno presentato lo step successivo, un Comitato chiamato “Diametro”. “Un acronimo di ‘Diaro metropolitano futuro presente’, che consideriamo un atto d’amore verso la città” dice Franco Porto architetto e vice referente della nuova realtà che conta a oggi 15 iscritti. Sono, oltre a Porto, Pietro Calì, Aurelio Cantone, Gianluca Collica, Gesualdo Campo, Carlo Colloca, Luca D’Urso, Luca Giuliano, Filippo Gravagno, Vera Greco, Giovanni Leone, Ignazio Lutri, Marcello Parisi, Emanuele Tuccio, Sabina Zappalà. A svolgere la funzione di presidente è l’architetto Lutri.

«Il momento per Catania è cruciale, è noi proviamo anche a rispondere a quanto prevede la normativa siciliana in merito all’attivazione dei cosiddetti Urban center, un luogo che qui avrà le caratteristiche peculiari della nostra città. Ci sarà una discussione sul piano regolatore Pug ma non solo, auspichiamo un confronto tra tutti i soggetti pubblici o privati”. Altra vice è Sabina Zappalà, architetto e per decenni referente del piano di zona Librino con la Sta progetti. “Credo che le periferie, non solo Librino, non si possano ignorare. Chi da queste zone parteciperà a questa nuova idea di un Urban center per realizzare la città futura avrà una grande esperienza da condividere. Vogliamo dar voce a tutti loro”.

Nella giornata di presentazione sono intervenuti parlando delle tematiche legate allo sviluppo cittadino professionisti che si sono spesso occupati anche in ruoli istituzionali dello sviluppo urbano, dagli ex sovrintendenti ai Beni culturali di Catania Gesualdo Campo e Vera Greco, passando per gli architetti Giovanni Leone e Aurelio Cantone, ai docenti dell’Università di Catania Filippo Gravagno (Urbanistica), e Carlo Colloca (Sociologia).