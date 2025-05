Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi per il forte vento: due turisti finiscono in mare nel porto

L'incidente

Il violento "strappo" ha danneggiato anche il molo

Tanta paura a Catania e due persone ferite lievemente dopo che la nave da crociera Norwegian Epic della compagnia Norwegian Cruise line, battente bandiera delle Bahamas con stazza lorda di 155.873 tonnellate, a causa del vento ha rotto una delle bitte cui era legata.

L’improvviso movimento della nave, che è considerata al quinto posto tra le navi da crociera più grandi del mondo, è avvenuto proprio mentre una passeggera stava per salire a bordo dal ponticello sul molo: la donna non ha avuto il tempo di aggrapparsi al corrimano ed è caduta in acqua. Il marito che era vicino si è tuffato per salvarla. I due sono stati subito soccorsi da alcuni uomini che lavorano per la compagnia, dai militari della guardia costiera e da agenti della polizia che sono accorsi a bordo di moto d’acqua.

La coppia è stata portata sul molo e un ambulanza del 118 ha accompagnato i due in ospedale: hanno lievi contusioni, ma stanno bene. La brusca manovra della nave e l’urto contro la banchina ha provocato danni al molo. Sono state fatte verifiche per vedere se vi sono cedimenti strutturali che necessitano interventi.

La nave è rimasta in darsena e il porto si è riempito di diverse centinaia di turisti che sono in attesa di potere risalire sulla nave e proseguire la loro crociera, tra loro anche i due croceristi finiti in mare. Nel porto si sta lavorando per liberare una banchina che possa permettere di nuovo l’approdo della nave per farla salpare poi in serata.

La nave è alta 60 metri, larga 40 e lunga 329 metri e può trasportare 4070 passeggeri. Sulla nave vi sono tra l’altro 14 ristoranti, acqua park e diverse discoteche. La Epic è stata costruita nel 2010 e rinnovata nel 2025 ed effettua crociere nel Mediterraneo toccando, a seconda del viaggio che si sceglie, porti italiani, greci, spagnoli e francesi.