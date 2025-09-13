Catania, nell’operazione Alto Impatto sequestrati oltre 2 kg di marijuana e numerose dosi di olio di Thc ad alta concentrazione

POLIZIA

Le attività si sono concentrate in particolare nei quartieri di San Cristoforo, Civita e San Giorgio

Una vasta operazione di polizia è stata condotta nei giorni scorsi nel territorio etneo nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Alto Impatto”, mirata al contrasto della devianza giovanile. L’azione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, ha visto impegnati gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Catania in una serie di controlli mirati e perquisizioni a sorpresa.

Le attività si sono concentrate in particolare nei quartieri di San Cristoforo, Civita e San Giorgio, zone ritenute sensibili sul fronte della microcriminalità e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno intensificato la presenza nelle strade, nei luoghi di ritrovo giovanili e nelle aree a rischio, effettuando accertamenti e interventi rapidi.

Nel corso dell’operazione, sono stati arrestati due giovani trovati in possesso di droga. Un minorenne è stato collocato in comunità su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nell’ambito di un procedimento per detenzione ai fini di spaccio. Altri due ragazzi sono stati denunciati per lesioni aggravate, mentre un altro minore risulta indagato per furto aggravato su autovettura.

Il bilancio complessivo dell’intervento parla chiaro: oltre due chilogrammi di marijuana sequestrati, insieme a numerose dosi di hashish e olio di THC ad alta concentrazione, sostanza sempre più diffusa e dall’effetto psicoattivo particolarmente intenso. Sequestrati anche strumenti per il confezionamento della droga, bilancini di precisione e più di 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.