Catania, per M5S e Pd le “zone rosse” per la festa di Sant’Agata sono «sconcertanti, inapplicabili, incostituzionali»

Le critiche al prefetto

«Al governo, al centro e alla periferia, si sono inventati un ‘nuovo ordine civile’. Che sia un "ordine nuovo"?» scrivono i consiglieri d'opposizione

«Rimaniamo sconcertati nel leggere il contenuto dell’ultima ordinanza prefettizia. Un provvedimento inapplicabile e incostituzionale che individua, arbitrariamente, delle zone rosse in cui è fatto divieto di “stazionare” a chi è stato anche solo segnalato alle autorità giudiziarie per vari reati di cui al Codice penale». A scriverlo i gruppi consiliari catanesi del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico.

Le motivazioni alla base del provvedimento, che sarà valido dal 1 febbraio al 30 aprile, secondo i consiglieri d’opposizione appaiono «velatamente classiste e xenofobe. Basti pensare che le zone col più alto tasso criminale stanno altrove. Sono disposizioni che vìolano i diritti fondamentali dell’essere umano. Ci chiediamo ad esempio: come si può impedire a qualcuno di stare seduto in una panchina solo perché destinatario di provvedimenti giudiziari? Come si può chiedere a qualcuno di allontanarsi dal “salotto buono” non per qualcosa che sta facendo, ma per ciò che potrebbe fare? O a un residente di sedersi tranquillamente sull’uscio di casa sol perché, magari anni fa, ha avuto problemi con la giustizia? È forse un processo (anzi una sentenza) alle intenzioni?».