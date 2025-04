Catania: poliziotto ferito al volto con un taglierino a un posto di blocco, l’aggressore arrestato per tentato omicidio

in corso Indipendenza

Le condizioni dell'agente non sarebbero gravi

Un poliziotto è stato ferito a un posto di blocco a Catania. Si tratta di un agente delle Volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. È stato colpito al volto con un taglierino da uno straniero che era stato fermato per un controllo su strada di routine questa mattina intorno alle 8,30 in corso Indipendenza.

Gli agenti delle Volanti hanno chiesto come di consueto i documenti all’uomo che però ha rifiutato di farsi identificare ed è andato in escandescenza. I poliziotti hanno cercato di calmarlo ma lui per tutta risposta ha estratto dalla tasca un taglierino e ha colpito uno dei due agenti che stavano effettuando il controllo.