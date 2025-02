Catania, porta via la cassa di C&G con 19.000 euro dentro: l’autore del furto identificato dalla polizia

IL "COLPO"

La notte scorsa un catanese di 32 anni si è introdotto nel noto bar di piazza Lincoln ma è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

La polizia ha identificato e denunciato, in stato di libertà, l’autore del furto della cassa di un noto bar di Catania, la pasticceria gelateria C&G di piazza Abramo Lincoln. E’ stato il titolare, al momento dell’apertura dell’attività, ad accorgersi del furto avvenuto nella notte con l’ammanco dell’intero incasso della giornata precedente, circa 19.000 euro.

Agenti del commissariato Borgo Ognina, dopo la presentazione della denuncia, hanno avviato le indagini acquisendo le registrazioni video dei sistemi di sorveglianza del bar. Dall’esame delle immagini, i poliziotti hanno notato un giovane che, giunto a bordo di uno scooter, ha forzato una delle porte d’ingresso e, una volta introdottosi all’interno, ha portato via la cassa.