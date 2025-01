Catania, prende a calci la moglie con le scarpe dalla punta di ferro e le rompe due costole: arrestato

POLIZIA

In sede di denuncia la donna ha raccontato che da qualche mese aveva deciso di separarsi dal marito a causa delle frequenti aggressioni

A Catania la polizia ha arrestato per maltrattamenti in famiglia un 63enne che ha preso a calci la moglie indossando scarpe anti-infortunistica con la punta in ferro che le hanno causato una frattura ad un dito e a due costole. Agenti delle Volanti della Questura, intervenuti dopo una chiamata della vittima, l’hanno trovata in lacrime, piegata su sé stessa a causa dei forti calci, con il labbro sanguinante e l’anulare della mano sinistra gonfio. La donna è stata tranquillizzata ed accompagnata in pronto soccorso.

In sede di denuncia la donna ha raccontato ai poliziotti che da qualche mese aveva deciso di separarsi dal marito proprio a causa dei frequenti, immotivati e violenti scatti d’ira che lo avrebbero portato in più occasioni ad aggredirla fisicamente, rompendo oggetti di ogni tipo. Lo scorso agosto in un momento di rabbia il marito l’avrebbe afferrata per il collo, quasi soffocandola, minacciandola di colpirla con un pugno al viso. In quell’occasione in suo aiuto sarebbe intervenuto il fratello. Successivamente per sfogare la sua rabbia il marito con un pugno avrebbe mandato in frantumi il vetro di una finestra ferendosi ad una mano.