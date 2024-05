Catania, pusher catturato dalla polizia a Librino con 55 “stecche” di marijuana

POLIZIA

Sorpreso dai falchi con una busta contenente la sostanza stupefacente

La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne catanese poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nel rione Librino, dove si trovano alcune delle piazze di spaccio più note della città.

La Squadra Falchi ha notato il giovane con due buste di plastica dove era possibile che custodisse sostanza stupefacente e lo ha fermato. In effetti, il controllo del 24enne ha consentito di rinvenire, all’interno delle citate buste, 52 “stecche” di marijuana (come vengono chiamate le dosi di erba) del peso di 55 grammi, oltre a 25 grammi di cannabis non suddivisa e due dosi di crack del peso di 3 grammi.