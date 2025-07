Catania, pusher “d’appartamento” arrestato a Librino dai carabinieri

L'intervento

In via Gelso Bianco recuperati oltre 16 grammi di cocaina e 4 grammi di crack

I militari del Nucleo operativo della Compagnia carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 31enne catanese per detenzione di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. Durante i servizi di controllo del territorio condotti in modalità “discreta”, gli investigatori hanno scorto l’uomo aggirarsi, con fare guardingo, nei pressi di via Gelso Bianco, tra i quartieri Pigno, Zia Lisa e Librino e, perciò, hanno deciso di seguire i suoi spostamenti, sospettando che potesse essere dedito ad attività illegali connesse agli stupefacenti.

Per fornire, dunque, riscontro a tale ipotesi investigativa, i Carabinieri hanno effettuato diversi accertamenti, individuando anche la sua abitazione, situata poco distante, ed effettuando servizi di appostamento.

In mattinata, proprio durante un servizio di monitoraggio, una squadra di militari dell’Arma lo ha visto entrare all’interno di un palazzo seguito, a breve distanza, da un gruppetto di giovani che, dopo alcuni minuti, è uscito guardandosi attorno.

Avendo intuito chiaramente che all’interno dell’abitazione era in corso un’attività illecita, gli investigatori sono entrati in azione e, sfruttando l’uscita di un condomino, sono entrati nello stabile, raggiungendo il piano dell’appartamento del 31enne.

All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno subito bloccato e messo in sicurezza il ragazzo e dato avvio alla perquisizione durante la quale hanno recuperato oltre 16 grammi di cocaina, 4 grammi di crack, contanti per 110 euro nonché due bilancini elettronici di precisione e materiale vario idoneo al confezionamento della droga.