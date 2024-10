Catania, raffica di sanzioni alla trattoria “Re Carlo V” in via Plebiscito: 60 mila euro di multa per diverse irregolarità

POLIZIA

Violazioni sia sul piano della sicurezza sui luoghi di lavoro e della posizione dei lavoratori, sia per quanto riguarda la tracciabilità di alimenti

Controlli della polizia nei cosiddetti ristoranti “arrusti e mangia” di via Plebiscito a Catania. Stavolta nel mirino delle ispezioni disposte dal questore di Catania ed eseguite da polizia, personale dell’Ispettorato del lavoro, del servizio veterinario dell’Asp, dello Spresal, del corpo forestale e della polizia locale, è finita una rinomata trattoria di carne equina, ovvero – come apprende lasicilia.it – il ristorante Re Carlo V. Al titolare sono state comminate sanzioni per 60mila euro.

Diverse le irregolarità riscontrate, sia sul piano della sicurezza sui luoghi di lavoro e della posizione dei lavoratori, sia per quanto riguarda la tracciabilità di alimenti.