Pistola in faccia, Rolex rubato e ferita alla gamba: la rapina a mano armata a un noto ginecologo di Catania

CRIMINALITÀ

Il medico affiancato da due malviventi in scooter subito dopo aver lasciato la sua villa alla Scogliera

Il noto ginecologo di Catania Ernesto Falcidia è stato ferito alla coscia sinistra durante una rapina a mano armata avvenuta questa mattina. Come abbiamo scritto questa mattina, il medico è stato sorpreso subito dopo essere uscito con l’auto – una Porsche Cayenne – dalla sua villa alla Scogliera di Catania, in via Acque Casse, per recarsi al lavoro in una famosa clinica della città. Secondo le prime informazioni, il professionista sarebbe stato affiancato da uno scooter con due persone a bordo che con una pistola in pugno gli hanno intimato di consegnargli il suo Rolex. Sembra che Falcidia abbia reagito nonostante l’arma puntata contro e che sia stato ferito a una gamba nel vano tentativo di opporre resistenza alla rapina del Rolex che portava al polso. I ladri sarebbero fuggiti dopo essersi impadroniti del costoso orologio.

La polizia nella strada dove si è verificata la rapina

Il ginecologo invece si sarebbe recato da solo al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania intorno alle 7 del mattino per farsi medicare la ferita riportata alla gamba, un colpo di striscio. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, ma comunque il dottor Ernesto Falcidia è stato stato portato al Trauma Center dove è stato sottoposto alle indagini diagnostiche, quindi è stato preso in carico dai chirurghi vascolari per il trattamento della ferita alla coscia sinistra.

