Catania, rapine e tentate rapine a mano armata in centro: arrestato 36enne (video)

POLIZIA

Negli atti dell’inchiesta sono confluite le registrazioni di filmati di sistemi di videosorveglianza in cui si vede l’autore dei reati agire a volto scoperto

Un rapinatore catanese 36enne, Salvatore Castiglia, è stato arrestato dalla polizia etnea per rapina aggravata, due tentate rapine e porto illegale di armi.

Nei suoi confronti la sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della Questura ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura. E’ accusato di avere costretto due giovani che erano in un punto vendita automatizzato «H24» a consegnargli 30 euro.

La Procura gli contesta anche due tentate di rapine: a un turista austriaco, ospite di un B&b del centro, non riuscita per la reazione della vittima che è riuscita a chiudersi dentro la struttura, e a un residente in un’abitazione adiacente alla struttura alberghiera.