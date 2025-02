Catania: rapinò negozio Euronics, 30enne inchiodato dalle telecamere VIDEO

L'indagine della procura

L'indagato è accusato di un colpo commesso l'estate scorsa con un complice. Inoltre i due sarebbero protagonisti di un'altra azione criminale non portata a termine perché non hanno trovato gli iPhone che cercavano.

Prima provarono a rapinare un negozio Euronics ma non trovarono quello che cercavano. Dei precisi modelli di iPhone. Poi cambiarono punto vendita, sempre a Catania, e svuotarono gli scaffali dove erano esposti vari modelli di cellulare. I colpi sono stati compiuti nell’estate dell’anno scorso.

Uno dei due, un 30enne, è stato inchiodato dalle telecamere ed è stato arrestato dalla squadra mobile che ha eseguito l’ordinanza del gip per tentata rapina aggravata e rapina aggravata. Le indagini sono ancora aperte per individuare il complice. L’inchiesta è partita la sera del 18 luglio 2024 quando i due rapinatori, con il volto travisato da caschi da motociclista, si sono introdotti all’interno di un centro Euronics. Uno aveva in mano una pistola, l’altro un coltello.

Gli addetti alle vendite hanno raccontato agli investigatori che i due criminali dopo non aver trovato gli iPhone che cercavano sono andati via. Ma due giorni dopo (stavolta di mattina) il colpo è andato a segno. I due, armati di pistola, hanno fatto irruzione in un altro negozio e si sono impossessati di diversi cellulari. La visione delle immagini ha incastrato il 30enne. I poliziotti hanno anche localizzato la moto utilizzata per fuggire dopo le rapine e inoltre nell’abitazione dell’indagato sono stati ritrovati vestiti compatibili a quelli indossati durante le fasi del colpo.