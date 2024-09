Catania: rapito da due falsi agenti di polizia, la misteriosa scomparsa di un pregiudicato di 23 anni a San Cristoforo

IL GIALLO

Il giovane la scorsa notte sarebbe stato prelevato con la forza nella sua abitazione: indagini in corso

Misteriosa sparizione di un giovane oggi nel popoloso quartiere di San Cristoforo a Catania dove due falsi agenti di polizia avrebbero messo in atto e un vero e proprio rapimento. Secondo quanto scritto dal sito Meridionews, due finti poliziotti in divisa sarebbe riusciti ad accedere, poco dopo le 5, in una casa nel cuore di San Cristoforo e avrebbero portato via l’uomo con la forza: il rapito è un giovane pregiudicato di 23 anni.

I familiari del giovane avrebbero denunciato il sequestro di persona questa mattina negli uffici della Squadra mobile in via Ventimiglia. Il giovane avrebbe cercato di opporre resistenza ma i due finti agenti sarebbero riusciti a immobilizzarlo, a portarlo fuori dall’abitazione a caricarlo su una vettura prima di dileguarsi.

Massimo riserbo