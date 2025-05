Catania, “rider” della droga arrestato in piazza Europa: a casa aveva cocaina e crack

Catania

Lo spacciatore era stato notato poco prima mentre cedeva della dosi sul Lungomare

Uno spacciatore di 29 anni è stato arrestato in piazza Europa a Catania da carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante che lo avevano notato proco prima sul lungomare a bordo di un mezzo a due ruote mentre cedeva a un consumatore un involucro in cambio di denaro.

Fermato poco dopo, l’uomo è stato trovato in possesso di una somma di denaro in contanti alla luce della quale i militari hanno deciso di sottoporre l’uomo a perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire in casa del sospettato una borsetta con dentro 62 grammi di cocaina in pietra, 4 involucri di carta argentata contenenti cocaina per un peso complessivo di 2,5 grammi e una busta in plastica con 20 dosi di crack, per un peso complessivo di oltre 11 grammi. C’erano pure due bilancini digitali di precisione, alcuni fogli di carta argentata utilizzati per il confezionamento e un foglio manoscritto riportante appunti riconducibili alla contabilità dell’attività di spaccio.