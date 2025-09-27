Catania, rissa davanti al un locale: tutti scappano prima dell’arrivo delle forze dell’ordine

Indagini in corso

L'azione è avvenuta nei pressi di piazza Scidà (nella foto). E ieri mattina un altro episodio violento a piazza Vicerè.

Una rissa è scoppiata la notte scorsa davanti a uno dei locali di piazza Giambattista Scidà a Catania. La zona è quella vicina al suggestivo porticciolo di Ognina. Una trentina i giovani coinvolti nella furiosa discussione, di cui però non si conoscono i motivi. La situazione però era davvero pericolosa e il titolare ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ma quando la Volante della polizia è arrivata purtroppo i responsabili si sono dileguati. Il proprietario ha raccontato la sua versione dei fatti agli agenti e ora ci saranno le indagini per cercare di ricostruire cosa è accaduto e in caso valutare se ci siano posizioni su cui predisporre accertamenti.