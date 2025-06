Catania, ritrovato il ragazzo di 19 anni scomparso alla Plaia dopo l’appello sui social

Il lieto fine

La famiglia sui social aveva chiesto: «Anche una piccola segnalazione può fare la differenza». Francesco è stato rintracciato intorno alle 14 del 23 giugno

È rimbalzato sui social l’appello per la ricerca di un ragazzo catanese sparito alla Plaia nel weekend appena trascorso. Si tratta di Francesco Antonio Scollo, 19 anni. «Francesco è scomparso sabato sera nella zona dell’Afrobar. Massima condivisione», si legge nel post che circola su Facebook e che questa mattina è stato condiviso anche dal sindaco di Catania Enrico Trantino. Il giovane è poi stato rintracciato intorno alle 14 del 23 giugno, quasi sue giorni dopo la sparizione.