Catania, ruba occhiali da sole in un negozio dell’aeroporto: la Polizia lo blocca in aereo prima della partenza

Furti

Si tratta di un 30enne francese che aveva pensato di portare a casa un "souvenir" a costo zero

La Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un 30enne cittadino francese che, prima di prendere l’aereo, non ha resistito alla tentazione di rubare un paio d’occhiali da sole in un negozio dell’area partenze dello scalo catanese, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, dopo aver superato i controlli, in attesa dell’imbarco, il 30enne ha pensato di fare un giro tra le attività commerciali. Entrato in un negozio di abbigliamento e accessori, ha adocchiato un paio di costosi occhiali da sole che ha pensato di prendere e potare con sé, come souvenir, senza pagare, prima di rientrare in Francia. Dopo aver raccolto la denuncia del responsabile del punto vendita, gli agenti della Polizia di Frontiera, hanno immediatamente avviato le indagini cercando di individuare il responsabile del furto prima che il suo aereo potesse decollare.

Grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza è stato possibile cogliere l’attimo in cui il 30enne, sicuro di non essere notato, ha afferrato gli occhiali, nascondendoli nella tasca dei pantaloni, per poi guadagnarsi velocemente l’uscita.

Tuttavia, il suo maldestro tentativo di farla franca, anche camuffandosi indossando giubbotto e cappello, si arresta quando glia genti hanno ricostruito tutti gli spostamenti che, insieme ad un gruppo di amici, l’uomo ha compiuto all’interno dell’aera partenze. Infatti, i poliziotti, sono riusciti a rintracciarlo, nonostante lo stesso, nel frattempo, si fosse già imbarcato sul volo diretto a Marsiglia.

A quel punto gli agenti, saliti rapidamente a bordo, lo hanno individuato già seduto al proprio posto. Il 30enne ha prima negato il fatto ma, una volta vistosi scoperto, difronte alla sicurezza dei poliziotti ha ammesso la sua responsabilità, consegnando spontaneamente quanto aveva rubato.