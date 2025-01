Catania, ruba profumi al duty free dell’aeroporto. Arrestato dalla polizia

Il caso

Aveva prelevato 6 confezioni di profumi di marca per poi dirigersi verso l’uscita senza passare dalle casse. È stato fermato a Linate

Aveva orchestrato con cura un furto presso un negozio sito nell’area partenze dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, ma è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato.

Un 55enne catanese, diretto con la sua compagna a Milano Linate, prima d’imbarcarsi sull’aeromobile è andato a far visita ad una delle profumerie dell’area partenze dell’aeroporto etneo, prelevando 6 confezioni di profumi di marca per poi dirigersi verso l’uscita senza passare dalle casse.

Accortosi dell’ammanco, il personale di servizio al negozio ha allertato gli agenti della Polizia di Frontiera di Catania che immediatamente si sono messi alla ricerca della coppia sulla base delle descrizioni fornite dai commessi e contemporaneamente, utilizzando il sistema di videosorveglianza, hanno ripercorso gli spostamenti dei due. Hanno così appurato che l’uomo, dopo esser uscito dal negozio, si era diretto con una busta in mano verso la toilette per uscirne poco dopo abbigliato diversamente, probabilmente per eludere eventuali sospetti. Convinto di aver agito indisturbato, il 55enne insieme alla compagna si è poi imbarcato su un volo diretto a Milano Linate.

Gli uomini della Polizia di Frontiera si sono portati nei bagni dell’aeroporto, ove in effetti hanno trovato le 6 confezioni, ormai vuote, di profumi da uomo e da donna del valore complessivo di circa 700 euro. Quindi, hanno immediatamente allertato i colleghi in servizio a Linate, i quali hanno atteso sotto la scaletta i due viaggiatori; quest’ultimi, vistosi ormai scoperti, hanno consegnato le bottiglie di profumo.