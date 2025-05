Catania, ruba un motorino in via D’Amico: arrestato dalla polizia

L'intervento in centro

Il diciassettenne è stato arrestato per furto aggravato di un motorino in concorso con una persona al momento rimasta ignota

La polizia di Stato ha arrestato un diciassettenne catanese per furto aggravato di un motorino in concorso con una persona al momento rimasta ignota.

Nel corso della notte di alcuni giorni fa, i poliziotti della Squadra volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno notato in via Dusmet un giovane a bordo di uno scooter che veniva spinto con il piede da una seconda persona a bordo di un altro motociclo. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di sottoporli a controllo, ma, non appena si sono avvicinati, i due giovani sono fuggiti. Il primo ha subito abbandonato il mezzo, facendolo schiantare contro un albero, ed è fuggito a piedi in direzione di Piazza Borsellino.

I poliziotti, dopo aver constatato che il veicolo era di provenienza furtiva, hanno diramato via radio le descrizioni fisiche del soggetto, così consentendo alle altre pattuglie sul territorio di individuarlo pochi minuti dopo a bordo di una moto guidata da un altro minore.

I poliziotti, nell’immediatezza, sono anche riusciti a contattare la vittima del furto che ha raccontato di aver lasciato il mezzo parcheggiato in via D’amico e ha formalizzato la querela.