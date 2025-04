Catania, rubate all’associazione “Vita21” le colombe create dai ragazzi con sindrome di down

Il furto

L'episodio in via Wrzì, a Picanello, dove da dicembre c'è la sede chiamata "CaSA21". Il presidente: "Amarezza, ma non ci arrendiamo, consegneremo tutte le circa 100 colombe a chi le aveva prenotate"

“Stanotte una banda di ladri é entrata a CaSA21. Hanno spaccato vetri. Hanno rovistato dovunque. Hanno rubato… Cosa? 1 bollitore, 1 televisore, 1 friggitrice ad aria, 1 aspirapolvere, 1 macchina del caffè. Tutti regali che avevano ricevuto i ragazzi e che hanno permesso loro di vivere CaSA21 come la loro casa; oggetti che hanno fatto sentire gli ospiti di CaSA21 a casa loro. E poi? Hanno rubato le colombe. Circa 100 pezzi”. Questo è il post su Facebook con cui oggi pomeriggio l’associazione Vita21, che da 13 anni si occupa del resinrimento sociale dei ragazzi con sindrome di down supportando anche le loro famiglie, ha denunciato un furto nella propria sede in via Wrzì, a Picanello.

Il furto, come spiegato dal presidente Gianluca Marletta, è avvenuto presumibilmente nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 aprile, “Abbiamo chiuso la sede intorno alle 19, quando abbiamo riaperto intorno alle 15,30 abbiamo trovato questo. Abbiamo anche trovato del sangue, probabilmente chi ha rotto il vetro per entrare è rimasto ferito”. L’episodio è stato denunciato alla polizia: sul posto gli agenti della Scientifica hanno fatto dei rilievi anche delle tracce di sangue. Sulla dinamica, l’ipotesi è che chi si è introdotto, dal retro, sia poi uscito dall’ingresso principale: “Quando siamo arrivati il portone che dà su via Wrzì era aperto”.

La sede è stata inaugurata lo scorso 7 dicembre e chiamata appunto “CaSA21”. All’interno le colombe denominate “VHol’IO, la colomba con l’Io dentro” erano “parte di un nostro progetto di formazione dei ragazzi, l’attività di confezionamento era proprio finalizzata a un percorso di inserimento lavorativo che sta funzionando bene da qualche anno e si chiama ‘Work to Walk’. Al di là del danno economico, questo gesto è inspiegabile e ci lascia un po’ di amarezza”, spiega ancora Marletta. Quanto è accaduto però, non ferma di certo le attività “in un quartiere dove ci troviamo benissimo collaborando con tanti, innanzitutto con gli scout del gruppo Agesci Catania 9. E abbiamo ricevuto la solidarietà anche del presidente di Municipalità che è venuto a trovarci”.