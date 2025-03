Catania: sanziona attività commerciale che aveva smaltito male i rifiuti, vigile urbano insultato e picchiato

IN VIA BLEBISCITO

È stato necessario l'intervento delle Volanti per “liberare” l'agente della polizia municipale

Non è semplice il lavoro dei vigili urbani. Ieri un poliziotto della municipale è stato “accerchiato” e “insultato” mentre stava emettendo delle sanzioni amministrative a carico di un’attività commerciale di via Plebiscito legate al conferimento dei rifiuti. È accaduto intorno alle 2 del pomeriggio nella zona dei bracieri dell’Antico Corso, il vigile urbano si è accorto che alcuni dipendenti di uno dei ristoranti dell’area degli arrusti e mangia stavano buttando spazzatura nei pressi dei palazzi crollati di via Castromarino e ha quindi fatto scattare la multa.

In pochi secondi l’agente della polizia locale si è trovato circondato da una piccola folla di persone che lo ha aggredito verbalmente. Le solite accuse: l’amministrazione comunale farebbe cassa a danno di chi lavora. Alcuni passanti, preoccupati, hanno chiamato immediatamente il 112 Numero Unico Emergenza per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sono arrivate le volanti dell’Ufficio prevenzione e soccorso pubblico. I poliziotti hanno liberato il vigile urbano dalla barriera umana e hanno cercato di far tornare la situazione alla normalità. Non è stato semplice.