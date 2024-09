Catania, scappa dal posto di blocco: aveva la droga in auto. Arrestato dopo un inseguimento

Catania

L'episodio lungo la circonvallazione nei pressi dell'ospedale Garibaldi: raggiunto alla rotonda di San Nullo, in auto aveva decine di bustine di marijuana pronte per lo spaccio

Finge di fermarsi all'”alt” della Volante della Polizia di Stato, ma poi scappa. E viene preso dopo un inseguimento. È successo nei pressi dell’ospedale Garibaldi Nesima, lungo la circonvallazione di Catania: il giovane nascondeva marjuana in macchina. Dopo essere stato raggiunto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo aver accelerato bruscamente in vista del posto di blocco per darsi alla fuga l’uomo ha effettuato con la sua auto manovre pericolose per i pedoni e per gli altri mezzi, sorpassando in circolazione su entrambi i lati della carreggiata, senza mai rallentare, neanche in prossimità degli incroci. La folle corsa si è conclusa nei pressi della rotonda di San Nullo, quando l’equipaggio della volante è riuscito a raggiungere e bloccare il fuggitivo, ponendo così fine all’azione pericolosa.