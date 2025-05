Catania, scomparso l’avvocato Antoni Ciavola: «Maestro di deontologia e formazione forense»

Il lutto

Con la passione della radio, capace di coniugare nella professione forense modernità e tradizione. I funerali martedì pomeriggio.

Avvocato con la A maiuscola. Appassionato. Preparato. Generoso. Soprattutto con i giovani. Antoni Ciavola se n’è andato. Aveva 66 anni. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel cuore di colleghi e magistrati. Ciavola era un civilista cassazionista, tra i protagonisti della politica “forense” di Catania. Nel suo essere controcorrente sapeva coniugare la tradizione del diritto (figlio d’arte) alla modernità. Ha formato diverse generazioni di avvocati. Infatti è stato per diverso tempo direttore della scuola forense “Vincenzo Geraci” di Catania. E mentre i giovani avvocati lo chiamavano “Dir”, lui aveva dedicato loro il termine di nuovo conio “lapardei”. Ma era suo uso trovare un “nomignolo” per ognuno. Anima eclettica con la passione della radio.

A Ciavola è dedicata una commovente scia di ricordi e messaggi sui social. Citiamo per tutti quello pubblicato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania. «Stanotte ci ha lasciati Antoni Ciavola, insigne avvocato, per molti anni attento ed impegnato Consigliere dell’Ordine, di cui è stato anche Tesoriere, maestro di deontologia e formazione forense, punto di riferimento della nostra politica forense. Abbiamo tutti pregato per lui in questi giorni e fino a ieri abbiamo sperato fiduciosi. Gli avvocati del Foro di Catania abbracciano la moglie Nelly e la figlia avvocato Rosanna, stringendosi a loro nel dolore».