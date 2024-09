Catania: scontro auto-scooter al Tondo Gioeni, lunghe code in Circonvallazione

L'INCIDENTE

E' stato necessario l'intervento di un'ambulanza per i soccorsi al guidatore del mezzo a due ruote

Lunghe code in Circonvallazione questo pomeriggio a Catania dove uno scooter e una utilitaria Volkswagen si sono scontarti per cause ancora in corso di accertamento. E’ stato necessario l’intervento di un’ambulanza per soccorrere l’uomo alla guida dello scooter. Il ferito non è in gravi condizioni. Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine. Nel frattempo come detto il traffico sulla Circonvallazione soprattutto in direzione Misterbianco ha subito seri rallentamenti.

