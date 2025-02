Catania: scoperta “casa di spaccio” a San Cristoforo, arrestato un 25enne

polizia

Il giovane aveva crack e cocaina oltre a 1.145 euro in banconote di vario taglio

La polizia ha arrestato in flagranza di reato a Catania un 25enne trovato in possesso di 10 grammi di crack e di due grammi di cocaina, nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città. L’operazione degli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile ha permesso di scoprire una casa di spaccio nel cuore del quartiere San Cristoforo, protetta da porte blindate e da un complesso sistema di video-sorveglianza. Sequestrati anche 1.145 euro, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA