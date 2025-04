Catania, sedata dai carabinieri violenta rissa scoppiata fra 3 stranieri in piazza Stesicoro davanti ai passanti

LA LITE

La discussione fra i protagonisti era scaturita da un furto. Uno dei tre era anche armato di un coltello

Una violenta rissa in piazza Stesicoro fra tre uomini di origini straniere di 22, 24 e 36 anni, già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stata sedata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, che hanno denunciato i litiganti.

Era il primo pomeriggio quando i carabinieri sono stati richiamati da forti urla provenienti da un gruppo di persone in evidente agitazione. Erano i tre che si stavano azzuffando sotto gli occhi dei tanti passanti: uno dei tre era anche armato, agitava infatti un coltello a serramanico. I militari sono riusciti a disarmarlo e a riportare la calma.

I carabinieri hanno quindi ricostruito l’accaduto, accertando che all’origine della lite vi sarebbe stato un furto avvenuto nei giorni precedenti: il 36enne avrebbe accusato uno degli altri due uomini di esserne responsabile, decidendo così di affrontarlo fisicamente insieme a un complice armato.