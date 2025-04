Catania: senza casco davanti alla questura, travolge un agente che gli aveva intimato l’alt, ma poi cade e viene arrestato (video)

POLIZIA

Il rocambolesco arresto di uno spavaldo motociclista in piazza Santa Nicolella

Circolava tranquillamente senza casco tra le vie del centro storico di Catania a bordo della sua moto di grossa cilindrata, ma ha avuto la cattiva idea di transitare proprio davanti alla questura dove per poco non metteva sotto un poliziotto. L’agente a quel punto gli ha ordinato di accostare ma il motociclista per utta risposta ha travolto l’agente e ha cercato di scappare ma ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, quindi è stata catturato dopo un brevissimo e vano tentativo di fuga a piedi.

L’agente coinvolto in questo rocambolesco arresto si trovava dinnanzi alla questura di Catania, piazza Santa Nicolella, impegnato a dare informazioni ad alcuni cittadini in difficoltà che si erano rivolti alla polizia, quando ha notato il giovane senza casco che viaggiava in direzione di via Antonino di Sangiuliano. A quel punto gli ha intimato l’alt e chi ha chiesto scendere dalla moto. Ma l’uomo ha assunto un atteggiamento spavaldo e ha risposto «Sì…sì… ora me lo metto il casco». Poi ha fatto finta di fermarsi prima di accelerare bruscamente e tentare la fuga.

Il poliziotto a quel punto ha tentato di bloccarlo, ma è stato travolto dal motociclo che, nell’impatto, gli ha procurato una ferita alla mano. In seguito all’urto, il conducente ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro due autovetture di servizio parcheggiate davanti la Questura, per finire poi a terra.

Una volta rialzatosi, il giovane ha provato a fuggire a piedi, ma, ancora una volta, è stato subito raggiunto e bloccato dallo stesso poliziotto ferito. Dopo aver riportato la situazione alla calma, nonostante la ferita alla mano, l’agente ha identificato il soggetto, un 25enne catanese, e lo ha arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Informato il pm di turno, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima, al termine del quale il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti del 25enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.