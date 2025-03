Catania, sequestrati in un negozio cinese 22.000 prodotti contraffatti con falsi marchi Apple e Samsung

GDF

Nella perquisizione rinvenuti anche altra merce non elettronica ma sempre taroccata: denunciata una donna

Un vero e proprio magazzino di falsi prodotti tecnologici che riproducevano fedelmente i modelli registrati “Airpods”, “Earpods” ed “Apple Watch” del noto marchio “Apple” oltreché dei marchi “JBL” e “Samsung” è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Catania che ha sequestrato oltre 22.000 pezzi di dispositivi auricolari e smartwatch contraffatti.

I prodotti sono stati scoperti in un emporio in città gestiao da una commerciante cinese che esponeva in vendita auricolari e smartwatch palesemente taroccati, riproducenti la foggia e i segni distintivi degli ambìti modelli “EarPods”, “AirPods” ed “Apple Watch”, dispositivi elettronici con marchio registrato dalla multinazionale americana “Apple Inc.”. E i miliari delle Fiamme Gialle non si sono certi fatti raggirare dalle tecniche di occultamento dei marchi contraffatti apposti su molteplici dispositivi, adottate dalla cittadina cinese per eludere i controlli: i prodotti erano confezionati “ad hoc” con due involucri sovrapposti, quello esterno non riportava segni distintivi contraffatti, ma alla sua apertura rivelava i marchi e le diciture dei brand “Apple” e “Samsung”.

L’ispezione eseguita dai finanzieri etnei ha permesso di individuare e sequestrare anche centinaia di merci che riportavano i marchi mendaci o contraffatti di noti brand, tra cui occhiali da sole RayBan e orologi Casio, nonché numerose etichette e stickers contraffatti riproducenti i marchi “JBL” e “Samsung”, destinati a essere applicati su prodotti anonimi privi di marchio, per poi essere venduti come originali.

L’attenzione dei finanzieri è stata rivolta inoltre alla tutela della salute dei bambini col sequestro di sequestrati numerosi giocattoli riportanti marchi contraffatti quali Surprise LOL, peluche Bing, portachiavi Lilo & Stitch, Nike, Super Mario, Mickey Mouse, etc.