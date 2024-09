Catania, sequestro di pesce (anche non idoneo al consumo) in 3 ristoranti della Pescheria

CARABINIERI

Dalla frode in commercio a violazioni nel settore igienico-sanitario: il bilancio di un blitz dei Nas

Cinquantotto chili di prodotti ittici sono stati sequestrati a Catania dai Carabinieri del Nas in tre ristoranti di pesce della zona Pescheria, i cui titolari sono stati, a vario titolo, denunciati per frode in commercio e devono rispondere di alcune violazioni nel settore igienico-sanitario. Le forze dell’ordine non hanno fornito i nomi dei ristoranti. In totale sono state irrogate sanzioni per quasi 50.000 euro. Gli alimenti sequestrati hanno un valore di circa 1.500 euro.

In un ristorante ne sono stati sequestrati 40 chili dopo che una ispezione ha accertato che non solo non erano state compilate le tabelle relative alle temperature a cui i cibi vengono conservati, ma anche che il processo di congelamento era stato effettuato con procedure non regolari ed all’interno di apparecchiature refrigeranti non idonee al mantenimento della catena del freddo. Nel menu inoltre non era segnalato che alcuni prodotti erano congelati e non freschi.

Nel secondo ristorante i Carabinieri hanno contestato al titolare la frode alimentare perché serviva ai clienti alimenti decongelati spacciandoli per freschi.