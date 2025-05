Catania, si cerca cittadino americano scomparso mentre era in vacanza nella città etnea: un mese fa l’ultimo avvistamento

LA SPARIZIONE

Non si hanno più notizie di Christopher Berg-Gravem Chisholm, cittadino americano residente a Los Angeles, scomparso da Catania mentre era in vacanza. L’uomo, 59 anni, il 5 marzo ha mandato un messaggio whatsapp a un amico. Quella risulta essere la sua ultima comunicazione. Il 7 marzo è stato visto mentre usciva da un airbnb di Catania.

La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa tramite l’ambasciata degli Stati Uniti. Christopher è alto 1,78, pesa 79 chili e ha una corporatura media. Ha i capelli grigi e gli occhi marroni. Era solito portare con sé una borsa a tracolla. Indossava occhiali da sole o da vista e dei bracciali al braccio destro. Non aveva piercing né tatuaggi. I familiari invitano chi fosse in possesso di informazioni utili a mettersi in contatto con le autorità competenti.

