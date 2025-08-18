Catania, si disfano della cocaina durante un inseguimento: arrestati due minorenni

POLIZIA

La fuga dei due giovani a bordo di un motociclo in viale San Teodoro è andata avanti per centinaia di metri

Polizia di Catania ha arrestato due minorenni di 16 e 17 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell’attività di pattugliamento del territorio in viale San Teodoro, i poliziotti hanno notato due giovani a bordo di un motociclo, senza casco. Vista la volante che si stava avvicinando i ragazzi sono scappati.

L’inseguimento è andato avanti per diverse centinaia di metri, fino a quando i due sono stati raggiunti e bloccati. Durante la fuga, gli agenti hanno notato il passeggero disfarsi di un involucro di alluminio e sono andati immediatamente a recuperarlo: dentro c’era della cocaina.

