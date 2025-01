Catania, tentato omicidio in piazza Palestro: il pistolero si è costituito

Indagini

L'uomo che ha ferito gravemente il ventenne Giuseppe Francesco Castiglione, era già stato individuato dalla Polizia

E’ stata più veloce di quanto si potesse immaginare l’indagine sul tentato omicidio avvenuto oggi pomeriggio in piazza Palestro a Catania. Chi ha sparato contro Giuseppe Francesco Castiglione, 21 anni, che è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Garibaldi Centro, si è infatti costituito. Gli investigatori erano già sulle sue tracce grazie anche alle videocamere installate nella zona della sparatoria e quindi probabilmente, sentendosi braccato, il ventenne ha deciso di presentarsi spontaneamente alla tenenza dei Carabinieri di Misterbianco. Da lì poi è stato condotta negli uffici della polizia in via Ventimiglia.

Il movente del tentato omicidio sarebbe passionale. Sarà il sospettato a chiarire meglio le ragioni della sua azione criminale nel corso dell’interrogatorio con il pm e gli investigatori della squadra mobile.

La vittima della sparatoria è stata sottoposta ad un lungo intervento con l’asportazione della milza. Il giovane ferito è figlio di Francesco Castiglione, morto nel 2022 durante un incidente sul lavoro. Precipitò da un’impalcatura in via Acquicella, a pochi metri da dove è avvenuto il ferimento.