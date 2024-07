Catania, si presenta al pronto soccorso con un colpo di pistola alla gamba: un tentativo di rapina dietro il ferimento

IL FATTO

La vittima è un professionista catanese: le sue condizioni non sono gravi. Avviate le indagini

Un tentativo di rapina dietro il ferimento a colpi d’arma da fuoco di un professionista catanese avvenuto questa mattina nella zona di Ognina. La vittima – che sarebbe un noto ginecologo (NOME) – è stata colpita alla gamba e si è recata da sola al pronto soccorso del Cannizzaro intorno alle 7 dove è stata medicata. Pare le sue condizioni non destino particolari preoccupazioni.

L’uomo forse stava uscendo dal garage quando è stato avvicinato da uno o più malviventi. Secondo le prima indiscrezioni questi avrebbero rapinato l’orologio Rolex della vittima. Le indagini sono in corso con il coordinamento della procura etnea. In ospedale sono arrivate le Volanti della polizia e gli agenti della squadra mobile inviate dalla sala operativa dopo che hanno allertato le forze dell’ordine. Sono in corso anche sopralluoghi sul luogo dove sarebbe avvenuta la sparatoria, in via Acque Casse.

