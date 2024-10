Catania: sorpresi dalla proprietaria a “cannibalizzare” un’auto, individuati e arrestati dalla polizia

CRIMINALITÀ

I due ladri avevano smontato e portato via le portiere della vettura

Stavano “cannibalizzando” La polizia ha arrestato a Catania un 53enne ed un 57enne che la proprietaria di un’auto all’alba aveva sorpreso a smontare le portiere della sua auto. I due poi le avevano caricate su un’auto prima di fuggire uno alla guida della vettura, l’altro in sella ad uno scooter. La vittima ha subito avvertito la polizia, che in poco tempo ha individuato i due mentre in via Acquicella stavano scaricando le portiere rubate e li ha bloccati. I due sono stati trovati in possesso di chiavi inglesi di diversa misura, alcuni cacciavite, un coltello da cucina e attrezzi utili per smontare parti di auto.

Nella loro auto – poi risultata rubata ad un pensionato – gli agenti hanno trovato nascosta nel bagagliaio un’altra portiera che era stata anch’essa smontata da un’auto.