Catania: sorpreso a rubare sushi al supermercato lancia una lattina di birra in faccia a un dipendente

In viale Regina Margherita

L'uomo, 33 anni, si era presentato regolarmente alla cassa ma per pagare solo la birra

Ha riempito le tasche di confezioni di formaggi e sushi per poi presentarsi alle casse di un supermercato di via Regina Margherita e pagare soltanto una lattina di birra. Il gesto di un catanese di 33 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, non è passato inosservato.

Il responsabile della filiale, per evitare che il ladro potesse farla franca, l’ha seguito fino al parcheggio dove gli ha chiesto di svuotare le tasche, visibilmente rigonfie a causa delle confezioni di cibo, che aveva tentato maldestramente di occultare. L’uomo ha fatto finta di niente e ha rifiutato di collaborare, ragion per cui il dipendente del supermercato ha chiamato la Polizia. A quel punto, il ladro ha lanciato in faccia la lattina di birra che aveva tra le mani, colpendo il responsabile della filiale all’occhio e procurandogli un ematoma allo zigomo.