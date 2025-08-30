Catania “sorvegliata speciale” nella notte con i controlli ad “alto impatto”: arresti, verbali e sequestri

Territorio

Dispiegamento interforze dei militari di vari Corpi per garantire la sicurezza nei luoghi più "caldi" della città

Città sotto controllo la scorsa notte a Catania con il servizio “Alto impatto” disposto dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per garantire una maggiore tutela del territorio soprattutto dopo quanto accaduto nelle sere scorse con le sparatorie che si sono verificate in città.

Le operazioni interforze straordinarie che hanno visto sul campo Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, hanno riguardato via Ustica e via Capo Passero (San Giovanni Galermo), San Cristoforo e piazza Palestro, via del Plebiscito e via della Concordia.

A San Giovanni Galermo, e precisamente in via Capo Passero, sono state arrestate due persone per spaccio di stupefacenti, con il sequestro anche di un’arma clandestina. Sono stati istituiti sei posti di controllo e identificate complessivamente 149 persone; controllati anche 73 veicoli e sono stati effettuati tre fermi amministrativi e un sequestro per confisca.

Nella zona San Cristoforo – Piazza Palestro sono state invece controllate 34 persone, 25 mezzi e sono stati elevati verbali per guida senza patente, per mancata copertura assicurativa e per mancato uso del casco e per guida senza cintura.