Catania, spacciatore 21enne arrestato a San Cristoforo con 150 grammi di cocaina

CARABINIERI

Il giovane ha provato a disfarsi di un marsupio con la droga ma è stato recuperato dai militari dell’Arma

A Catania i carabinieri hanno arrestato un 21enne che aveva trasformato il garage della propria abitazione, nel cuore del quartiere San Cristoforo, in punto di stoccaggio e spaccio di cocaina. I militari hanno atteso che rincasasse e lo hanno bloccato un attimo dopo che aveva lanciato in strada un marsupio, recuperato poi dai militari dell’Arma, con 150 grammi di cocaina, suddivisi in dosi e due bilancini digitali di precisione. Durante una perquisizione in garage sono stati sequestrati 450 euro in banconote da vario taglio e materiale per il confezionamento della droga.