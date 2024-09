Catania, spacciatore di 76 anni arrestato dai carabinieri a San Cristoforo

DROGA

Sequestrati anche 1.150 euro in contanti, ritenuti provento della vendita della sostanza stupefacente

Un 76enne spacciatore di droga è stato arrestato in flagranza di reato a Catania da Carabinieri della stazione di Nesima. L’uomo, nello storico rione San Cristoforo, consegnava ai clienti che arrivavano in auto dosi di marijuana che teneva nascoste sotto una tavoletta di legno poggiata sul manto stradale. Durante l’operazione sono state sequestrati anche 1.150 euro in contanti, ritenuti provento della vendita della sostanza stupefacente. Il pusher è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA